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Россиянам объяснили, почему продукты в онлайн-магазинах стоят дешевле

Специалист Ломакин-Румянцев: онлайн-покупки продуктов могут быть рискованными

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Shutterstock

В онлайн-магазинах продукты питания можно купить дешевле, чем в обычных торговых точках, потому что в этом случае у продавцов меньшие издержки на резервирование. Об этом рассказал директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев, передает Pravda.Ru.

По его словам, у них также меньше расходов на хранение, холодильники и так далее. При этом эксперт напомнил, что онлайн-покупки продуктов могут быть рискованными.

«Когда вы выбираете сливы, например, вы их обязательно пощупаете. Если вы хотите, чтобы ваша дыня, которую вы купили, была вкусной — понюхайте ее. А по интернету вы умеете нюхать? Все эти нюансы стоит учитывать», — посоветовал Ломакин-Румянцев.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что россияне могут сэкономить 1,5 тыс. рублей на продуктах питания при общих тратах на это в 7 тыс. рублей (или более 20%), если будут заранее планировать перечень покупок.

Ранее были названы самые вредные для мужского здоровья продукты.

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