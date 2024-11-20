Названы самые вредные для мужского здоровья продукты

Здоровый образ жизни — это не только физические упражнения, но и правильное питание. Для мужчин особое значение имеет сбалансированный рацион, который помогает сохранять репродуктивное здоровье и предупреждать развитие ряда заболеваний. О продуктах, которые могут негативно влиять на мужское здоровье, «Газете.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко.

К таким продуктам специалист, в частности, отнес фастфуд, который насыщен жирами, сахаром, солью и трансжирами. Его употребление увеличивает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и простатита.

«Переработанные мясные продукты (сосиски, колбасы, бекон) содержат большое количество соли, жира, консервантов и канцерогенов. За счет этого они повышают риск развития рака простаты и других онкологических заболеваний», — отметил врач.

Также, по его словам, вреден для мужского здоровья и сахар, который может приводить к инсулинорезистентности, ожирению и другим метаболическим нарушениям. Поэтому сладкое лучше ограничить или совсем исключить из рациона.

«Ни для кого ни секрет, что алкоголь оказывает губительное воздействие на весь организм, в том числе на репродуктивное здоровье. Его регулярное потребление снижает качество спермы и увеличивает риск развития импотенции, простатита и рака простаты», — подчеркнул уролог-андролог.

Также он призвал быть осторожнее с рафинированными углеводами, которые, например, содержатся в белом хлебе и сладких газированных напитках. Обилие их в рационе может привести к инсулинорезистентности, ожирению и другим метаболическим нарушениям.

«Чрезмерное потребление соли может повысить артериальное давление и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А трансжиры, которые содержатся в маргарине, фастфуде и выпечке, помимо сердечно-сосудистых заболеваний, могут привести еще и к ожирению», — добавил врач.

Кроме того, специалист обратил внимание, что некоторые пищевые добавки могут отрицательно влиять на здоровье, поэтому лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам.

«Чтобы сохранить мужское здоровье, соблюдайте здоровый образ жизни, откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики), питайтесь сбалансированно и разнообразно, занимайтесь физическими упражнениями, проходите регулярные медицинские осмотры. Помните, что болезнь лучше предотвратить, чем потом заниматься ее лечением», — резюмировал уролог-андролог.

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