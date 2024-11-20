В Зеленограде загорелся релейный шкаф

В Зеленограде вблизи железнодорожной станции загорелся релейный шкаф. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По его словам, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Возгорание произошло в релейном шкафу между 615 и 616 километром.

«Ситуация не оказала негативного влияния на движение поездов на этом участке», — добавили в сообщении.

1 ноября в Telegram-канале филиала РЖД сообщили, что возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). В сообщении уточнили, что возгорание произошло в 5:23 в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

11 ноября сообщалось, что двое молодых людей совершили поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне станции «Глубокая-Погорелово». В результате оперативной работы сотрудников управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте и УФСБ России по Ростовской области подозреваемые были задержаны.

Ранее стало известно, что трем челябинцам вынесли приговор за финансирование терроризма и попытку диверсии.