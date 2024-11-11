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В Ростове задержали двух юношей за поджог релейных шкафов

МВД РФ: в Ростове задержали двух юношей за поджог релейного шкафа

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Телеграм-канал Ростов №1

Двое молодых людей совершили поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне станции «Глубокая-Погорелово». Об этом сообщили на сайте МВД РФ.

В результате оперативной работы сотрудников управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте и УФСБ России по Ростовской области подозреваемые были задержаны. По данным пресс-службы, ими оказались жители поселка Глубокий 18 и 21 года.

«Оперативники выяснили, что злоумышленники совершили противоправный поступок, используя легковоспламеняющуюся жидкость, по указанию неустановленного куратора, с которым они общались через мессенджер», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые получили от неизвестного лица денежное вознаграждение в размере 40 тыс рублей. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

10 октября полицейские задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего жителя Новочеркасска, который, по версии следствия, устроил диверсию на железнодорожных путях. Задержанного отправили под арест. Ему грозит до 20 лет колонии по уголовной статье «Покушение на террористический акт».

Ранее в РФ арестовали троих подростков за попытку поджечь бомбардировщики.

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