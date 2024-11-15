Трем челябинцам вынесли приговор за финансирование терроризма и попытку диверсии

Центральный окружной военный суд вынес приговор трем жителям Челябинска за покушение на диверсию и финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2023 года осужденные купили легковоспламеняющуюся жидкость и попытались поджечь релейные железнодорожные шкафы, отвечающие за управление поездами и светофорами в Челябинской области.

Также один из осужденных переводил деньги для покупки компонентов для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства, чтобы позже совершить диверсию на другой территории.

Всех подозреваемых задержали на месте преступления сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

В итоге суд назначил старшему из обвиняемых наказание в виде 15 лет лишения свободы, а остальным — 13 и 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В этот же день Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье «Покушение на диверсию» на 16-летнего подростка, которого подозревают в попытке поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Кировской области.

Ранее ФСБ раскрыла подробности дела о несостоявшемся теракте в Нижнем Тагиле.