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В Астраханской области отменили угрозу атаки БПЛА

Михед: угроза атаки БПЛА отменена в Ахтубинском районе Астраханской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале.

«Отбой сигнала «Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Михед призвал местных жителей сохранять бдительность и проявлять «чувство гражданской ответственности».

В 18:05 он сообщил об угрозе атаки БПЛА и призвал людей, которые находятся дома, закрыть окна и двери и вместе с мобильным телефоном и документами пройти в комнату, где нет окон. Жителям, находящимся на улице, он порекомендовал зайти в подъезды или на первые этажи зданий и держаться подальше от окон.

В июле Вооруженные силы Украины попытались атаковать более 20 беспилотниками Ахтубинский район Астраханской области. Дроны целились по объектам инфраструктуры, однако ни один беспилотник не достиг цели благодаря бдительности местных жителей, которые своевременно сообщили о летящих в небе объектах, сообщил Михед.

Ранее при обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области.

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