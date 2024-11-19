Опасность атаки БПЛА объявили в Астраханской области

В Ахтубинском районе Астраханской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей, которые находятся дома, закрыть окна и двери и вместе с мобильным телефоном и документами пройти в комнату, где нет окон.

Людям, находящимся на улице, Михед порекомендовал зайти в подъезды или на первые этажи зданий и держаться подальше от окон.

«Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав», — написал глава района.

14 ноября в результате обстрела Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев. Чиновник находился в Кременной, где контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, пострадавших от боевых действий. Агаев получил минно-взрывную травму и ссадину на левой стопе.

В июле ВСУ атаковали более 20 беспилотниками Ахтубинский район Астраханской области. Дроны целились по объектам инфраструктуры, однако ни один беспилотник не достиг цели благодаря бдительности местных жителей, которые своевременно сообщили о летящих в небе объектах, сообщил Михед.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.