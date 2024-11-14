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При обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области

SHOT: при обстреле ЛНР пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

В результате обстрела Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что чиновник находился в Кременной, где контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, пострадавших от боевых действий. В момент обстрела мужчина был на улице Чайковского. У Агаева минно-взрывная травма и ссадина на левой стопе. Лечение он продолжит амбулаторно.

Утром 14 ноября Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями. В ведомстве уточнили, что в каждом регионе сбили по одному летательному аппарату самолетного типа.

Накануне город Шебекино в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела перебило газовую трубу в одном из домовладений, утечка газа устранена. Также повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

Ранее в Раде рассказали об отправке на фронт химиков.

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