При обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области

В результате обстрела Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что чиновник находился в Кременной, где контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, пострадавших от боевых действий. В момент обстрела мужчина был на улице Чайковского. У Агаева минно-взрывная травма и ссадина на левой стопе. Лечение он продолжит амбулаторно.

Утром 14 ноября Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями. В ведомстве уточнили, что в каждом регионе сбили по одному летательному аппарату самолетного типа.

Накануне город Шебекино в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела перебило газовую трубу в одном из домовладений, утечка газа устранена. Также повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

Ранее в Раде рассказали об отправке на фронт химиков.