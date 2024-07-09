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Астраханская область отразила налет 20 украинских беспилотников

Более 20 дронов ВСУ атаковали Ахтубинский район Астраханской области

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали более 20 беспилотниками Ахтубинский район Астраханской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Владимир Михед.

По его словам, атака была совершена утром 9 июля. Дроны целились по объектам инфраструктуры, однако ни один беспилотник не достиг цели благодаря бдительности местных жителей, которые своевременно сообщили о летящих в небе объектах, отметил Михед.

Он поблагодарил «подразделения разведки и средств поражения», которые отразили атаку и уничтожили все беспилотные летательные аппараты противника.

«Жертв, пострадавших и разрушений на территории района нет», — написал глава Ахтубинского района.

Во вторник утром губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что силы противовоздушной обороны ночью отразили массовую атаку украинских беспилотников.

До этого в Минобороны проинформировали, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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