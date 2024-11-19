Врач объяснила разницу между настоящей и имитированной икрой

В отличие от настоящей икры, имитированная не приносит пользы для организма. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. В состав последней, по ее словам, входит альгинат натрия — это своеобразные водоросли, хлористый кальций и красители.

«В настоящей икре есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, в составе которого все незаменимые аминокислоты. А вот икра имитированная, к сожалению, похвастаться на сегодняшний день этим не может: там ни белка, ни аминокислот, ни витаминов А, Е, Д», — отметила специалист.

Она добавила, что имитированная икра является неким миксом из икорного сока, красителей и большого количества соли.

До этого сообщалось, что спрос на покупку натуральной красной икры в Москве упал на 21%. Жители столицы все чаще отдают предпочтение имитированной икре, спрос на которую вырос на 12% этой осенью.

Средняя цена красной икры в России по итогам октября впервые в истории превысила отметку в 8 тыс. рублей, достигнув 8104 рубля за килограмм. При этом всего месяцем ранее товар продавался в среднем по 6955 рублей за килограмм.

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