Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена килограмма красной икры в России превысила 8 тыс. рублей

ЕМИСС: средняя цена красной икры в РФ превысила в октябре 8 тыс. рублей за 1 кг

close
Depositphotos

В октябре средняя стоимость красной икры в России составила 8 104 руб. за килограмм, передает «Прайм» со ссылкой на данные ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы).

Агентство отмечает, что цена на продукт впервые превысила показатель в 8 тыс. руб. В сентябре цена красной икры составляла 6 955 рублей за килограмм.

В ноябре исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин объяснил, что подорожание красной икры в стране связано с тем, что в этом году рыбаки выловили в три раза меньше рыбы, чем в прошлом. По его словам, суммарный вылов рыб лососевых пород в 2023 году составил 600 тысяч тонн, а в 2024-м — только 230 тысяч тонн. На этом фоне экономист Татьяна Суворова предупредила, что ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены и к праздникам цена за килограмм продукта может достичь 13 тыс. руб.

Ранее на Дальнем Востоке с рыбзавода похитили 1,5 тонны красной икры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами