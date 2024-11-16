Цена килограмма красной икры в России превысила 8 тыс. рублей

В октябре средняя стоимость красной икры в России составила 8 104 руб. за килограмм, передает «Прайм» со ссылкой на данные ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы).

Агентство отмечает, что цена на продукт впервые превысила показатель в 8 тыс. руб. В сентябре цена красной икры составляла 6 955 рублей за килограмм.

В ноябре исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин объяснил, что подорожание красной икры в стране связано с тем, что в этом году рыбаки выловили в три раза меньше рыбы, чем в прошлом. По его словам, суммарный вылов рыб лососевых пород в 2023 году составил 600 тысяч тонн, а в 2024-м — только 230 тысяч тонн. На этом фоне экономист Татьяна Суворова предупредила, что ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены и к праздникам цена за килограмм продукта может достичь 13 тыс. руб.

Ранее на Дальнем Востоке с рыбзавода похитили 1,5 тонны красной икры.