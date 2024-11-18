Стало известно о снижении интереса москвичей к натуральной красной икре

Спрос на покупку натуральной красной икры в Москве упал на 21%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

«Москвичи все чаще отдают предпочтение имитированной красной икре, спрос на нее вырос на 12% этой осенью, а покупки натуральной снизились на 21%», — говорится в публикации.

По информации компании, согласно данным, приведенным с 1 октября по 14 ноября текущего года, средний чек покупки в Москве составляет более четырех тысяч рублей. Эта цифра на 24% выше уровня прошлого года, тогда как медианная цена за 1 килограмм составляет около 10,5 тысячи рублей — это на 30% выше уровня прошлого года.

Собеседник агентства добавил, что в целом по России спрос на натуральную красную икру снизился на 14%. При этом из-за роста ценника на продукт россияне стали чаще покупать имитированную красную икру.

Имитированную икру разработали в СССР как доступный для населения аналог икры натуральной. Первые результаты были получены в 1960-х годах в Институте элементоорганических соединений под руководством академика Несмеянова. В настоящее время 99% производителей используют для производства икры экстракты морских водорослей. Для того, чтобы придать вкус икры, используются натуральный рыбный бульон и лососевый рыбий жир.

Ранее россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитации.