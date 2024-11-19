Россиянам рассказали, как дешевле купить икру к Новому году

Теоретически, некоторые торговые сети могут провести акции на красную икру перед Новым годом. В целом, ждать серьезного падения цен на деликатес не стоит. Таким мнением с Life.ru поделился управляющий партнер Agro and Food Communication Илья Березнюк.

Икра резко подорожала из-за ряда факторов. Во-первых, в этом году в России низкий вылов лососевых — порядка 230 тыс. тонн. Кроме того, выросли операционные затраты на всех этапах производства: подорожало оборудование, топливо, выросли зарплаты работников отрасли. Все это сказалось на себестоимости продукта, пояснил эксперт.

Деликатес, скорее всего, подешевеет после новогодних праздников, прогнозируют аналитики.

Средняя цена красной икры в России по итогам октября впервые в истории превысила отметку в 8 тыс. рублей, достигнув 8104 рубля за килограмм. При этом всего месяцем ранее товар продавался в среднем по 6955 рублей за килограмм.

Ранее экономист допустил подорожание икры к праздникам до 13 тыс. рублей.