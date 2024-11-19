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В Росавиации отреагировали на пожар в УИ ГА

Росавиация: пожар в Ульяновском институте авиации не повлиял на учебный процесс

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Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск»

Пожар, начавшийся в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА), не оказал влияния на учебный процесс. Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации, в ведении которой находится вуз.

«Возгорание в УИ ГА не сказалось на учебном процессе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям уже удалось локализовать пожар. Согласно предварительной информации, пламя охватило коммерческую столовую. В результате возгорания никто не пострадал.

Telegram-каналы писали, что пожар мог начаться при ремонте кровли здания вуза. Сообщалось также, что в институте прошла эвакуация учащихся.

Также 19 ноября произошло возгорание в гостинице «Жемчужина Востока» в Чите. Предполагалось, что загорелась кухня отеля. На месте работали шесть пожарных машин, две автолестницы и 28 специалистов МЧС.

Ранее жители Екатеринбурга рассказали о пожаре в центральной больнице № 3.

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