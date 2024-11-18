«Что-то взрывалось, пулялось»: жители Екатеринбурга рассказали о пожаре в больнице

Двое рабочих, занимающихся ремонтом на крыше поликлиники в Екатеринбурге, пытались самостоятельно потушить начавшийся пожар курткой. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Анастасия. Она добавила, что свои попытки мужчины продолжали даже после прибытия спецслужб.

«Я застала самое начало, как у них что-то взорвалось и вспыхнуло. Огонь очень быстро разгорелся, что-то взрывалось, пулялось и буквально за четыре минуты загорелась вторая, нижняя крыша. Я позвонила в МЧС. Пожарные приехали через 12 минут после моего звонка. Один человек пытался тушить курткой, потом начал оттаскивать материалы. Второй бегал, суетился, убежал за огнетушителем, но, когда вернулся, там уже очень сильно горело. Тогда второй спрыгнул с крыши с другой стороны, и они оба пошли за шлангами, продолжали пытаться тушить, даже когда уже приехали пожарные расчеты. Я видела, как люди выходили, выбегали из здания. С моей стороны никто из окон не прыгал», — сказала она.

Анастасия добавила, что ремонт в здании продолжался все лето. Она считает, что возгорание могло произойти из-за нарушения техники безопасности.

«Это те же люди [тушили пожар], из-за которых он и начался. Двое мужчин. На лицо нарушение техники безопасности, огнетушитель бы помог, если бы за ним не надо было бегать. Ну и горючесть материалов для общественного здания тоже вызывает вопросы. За четыре минуты уже все разгорелось. А там одни бабушки в поликлинике. Хорошо, что успели выйти», — заявила она.

Еще одна местная жительница Юлия уточнила, что слышала во время пожара хлопки.

«Живу в соседнем доме, о пожаре узнала из новостей, потому что окна были закрыты, не слышала звуков пожарных машин. Вышли посмотреть, при нас что-то хлопнуло не сильно, раза два, много людей стоит на улице. Очень много техники пожарной, на данный момент уже дым меньше стал», — добавила она.

18 ноября в поликлинике, которая относится к центральной больнице № 3 Екатеринбурга, произошел пожар на площади 300 квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать. По данным МЧС, загорелся утеплитель, из здания эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей. По предварительной информации, один человек пострадал, его госпитализировали.

Ранее появилось видео с выпрыгивающими из окон людьми при пожаре в Екатеринбурге.