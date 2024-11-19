В Чите произошел пожар в гостинице

В Чите загорелась гостиница «Жемчужина Востока». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Читы».

По словам очевидцев, на месте происшествия был слышен взрыв, после которого в здании выбило окна. Предположительно, горит кухня гостиницы. На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, как из окон здания выходят клубы черного дыма.

Информации от МЧС пока нет. На месте работают шесть пожарных машин, две автолестницы и 28 человек. Причины возгорания устанавливаются.

18 ноября пожар произошел на территории Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из медицинского учреждения эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей.

В МЧС причиной пожара на крыше больницы назвали ремонтные работы. По информации ведомства, на кровле здания загорелся утеплитель.

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