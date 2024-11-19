В Ульяновске горит институт гражданской авиации

В Ульяновске загорелся один из корпусов института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, студентов эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

По предварительной информации, пожар произошел при ремонте кровли. На место прибыли пожарные. О пострадавших не сообщалось.

Власти города пока не комментировали инцидент.

До этого на территории Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из медицинского учреждения эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей.

Причиной пожара на крыше Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге стали ремонтные работы. По информации ведомства, на кровле здания во время работ загорелся утеплитель.

Ранее в центре Москвы загорелся жилой дом 1930 года постройки.