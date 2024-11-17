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В Удмуртии произошел взрыв в заводском цеху

Губернатор Бречалов: один человек пострадал при взрыве в цеху после падения БПЛА

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил в своем Telegram-канале о взрыве в заводском цеху, предварительно, из-за падения беспилотника.

«Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Бречалова, на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал эвакуирован, но один человек все же пострадал — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

16 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что украинский беспилотник повредил несколько домов в городе Людиново.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.

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Атаки БПЛА на Россию
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