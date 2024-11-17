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Россиянин угрожал взорвать многоэтажку из-за ссоры с женой

В Приморье мужчина угрожал взорвать дом из-за ссоры с женой

Житель Владивостока грозился устроить взрыв в многоэтажке после ссоры с женой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Город В».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Надибаидзе, на парковке около дома местный житель открыл газовые баллоны, облил все вокруг бензином и грозился устроить взрыв.

Очевидцы пытались успокоить россиянина и вызвали экстренные службы. Потребовалось около получаса, чтобы мужчина отказался от идеи взорвать дом. Злоумышленник требовал, чтобы на место пришла жена, с которой он поссорился.

Мужчину задержали, с ним работают полицейские и психологи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Кубани мужчина взорвал машину возлюбленной гранатой. Пара поссорилась из-за того, что женщина решила расстаться со своим партнером. Тот решил подорвать гранату. И мужчина, и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что злоумышленник был судим по тяжким уголовным статьям и провел в колонии свыше 20 лет.

Ранее россиянин попытался взорвать управление МВД в Смоленске.

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