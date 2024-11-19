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Россиянка два года избивала дочь утюгом

В Татарстане девочка два года боялась рассказать, что мать бьет ее утюгом

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Depositphotos

В Татарстане жительницу города Азнакаево подозревают в систематическом избиении дочери. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

По версии правоохранителей, с сентября 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемая била дочь 2009 года рождения, в том числе утюгом. При этом родительница находилась в эти моменты в состоянии алкогольного опьянения.

Девочка долгое время боялась рассказывать о случившемся, но после очередного эпизода насилия связалась с участковым полиции — она написала ему сообщение о том, что делает ее мать. После этого правоохранители начали проверку.

Несовершеннолетнюю поместили в медицинское учреждение. Оперативники проводят следственные действия.

До этого в Прикамье отец более полугода избивал двух собственных сыновей и попал за решетку.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.

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