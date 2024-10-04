Россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком

В Красноярске огласили приговор женщине, которая пытала свою шестилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СУ СКР.

Как было установлено судом и следствием, 40-летняя местная жительница систематически избивала ребенка ремнем, проводом от зарядного устройства и скалкой. Кроме того, мать, недовольная поведением девочки, втирала ей в кожные покровы поваренную соль и ставила на нее коленями. Издевательства продолжались с сентября по декабрь 2022 года.

В конце концов в полицию обратилась соседка семьи, которая устала от детского плача и криков. Мать ребенка обвинили в неисполнении родительских обязанностей, жестоком обращении и истязании несовершеннолетнего. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно.

Как пишет Kras Mash, спустя полгода разбирательств женщине также вернули дочь, которая пострадала от ее рук. Однако сейчас красноярку все же собираются лишить родительских прав.

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