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В Прикамье отец более полугода избивал двух маленьких сыновей и попал за решетку

В Краснокамске мужчину отправили в колонию за истязание его 10-летних сыновей

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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Краснокамске мужчину отправили в колонию за истязание двух сыновей, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суд установил, что с июня 2023 года по январь 2024-го 39-летний местный житель жестоко обращался со своими детьми, родившимися в 2014 году. Он использовал малозначительные поводы, чтобы систематически причинять им физические и психологические страдания, нанося побои.

В конце концов о происходящем узнали в правоохранительных органах. Мужчину, который ранее уже имел проблем с законом, обвинили в истязании сыновей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию.

Как уточняется, в настоящее время дети находятся под опекой родственников. Суд приговорил их отца к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.

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