В Минобороны предложили создать единые стандарты психологической помощи бойцам СВО

В России необходимо ввести единые стандарты организации психологической помощи для бойцов и ветеранов СВО. Об этом заявила статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, ее слова приводит ТАСС.

«Необходимо выработать единый подход. Специалистов очень много, многие готовы помогать ветеранам СВО, но разброс по направлениям крайне велик», — отметила она.

Цивилева предложила создать для этого специальный координационный и совещательный орган, который будет проводить обсуждения, выработает общую стратегию и единые стандарты работы.

В январе президент РФ Владимир Путин предложил сделать обязательной психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны боевых действий, отметив. По его словам, в таком подходе «нет ничего зазорного».

Путин отмечал, что в международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, однако в России к ним обращаются всего 20%.

Ранее в России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников.