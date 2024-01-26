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Путин заявил, что в работе с психологом «нет ничего зазорного»

Путин предложил сделать обязательной работу с психологом для вернувшихся с СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил сделать работу с психологом обязательной для всех вернувшихся из зоны спецоперации. Его слова на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО передает ТАСС.

Президент РФ отметил, что в таком подходе «нет ничего зазорного». Так глава государства прокомментировал слова участника встречи о том, что некоторые солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не знают об этом недуге и о том, что можно получить помощь специалистов.

«Можно сделать это обязательным. Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами. Фонд защитников отечества, мне кажется, организует», — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, однако в России к ним обращаются всего 20%. По его словам, многие считают такой шаг проявлением слабости характера или «еще чего-то».

До этого донецкий психолог и драматический актер Виталий Юсупов в интервью kp.ru рассказал об авторском способе вернуть речь контуженным бойцам. По его словам, чтобы избавить человека от заикания, необходимо ввести его в состояние повторного стресса. Разумеется, с его согласия.

В июле 2023 года сообщалось, что Минздрав России и фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» прорабатывают вопрос организации профилактических осмотров для ветеранов СВО. Уточнялось, что в программу также будет включена консультация психолога.

Ранее Путин объяснил необходимость СВО защитой интересов России.

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