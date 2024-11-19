В Молдавии упал очередной беспилотник

В Генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что в пригороде Кишинева упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что о дроне, который был обнаружен на севере города между торговым центром Port Mall и спортивной ареной Chisinau, рассказал местный житель. Беспилотник был найден приблизительно в 11:20 (12:20 мск).

В ведомстве подчеркнули, что в текущий момент на месте происшествия находятся специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз полиции. Они проведут обследование летающего объекта, отмечается в публикации.

Предыдущий беспилотник был найден в 20 км от Кишинева вечером 12 ноября.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в стране упали российские дроны. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.