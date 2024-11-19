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Врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении бюджетных средств

СК: врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении более миллиона рублей

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РИА Новости

Временно исполняющая обязанности генерального директора АО «Военторг-Центр» Ольга Вирт обвиняется в присвоении более миллиона рублей бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Согласно сообщению ведомства, военными следственными органами СК России в отношении Вирт расследуется уголовное дело. По данным следствия, в 2023 году она путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО «Военторг-Центр» свыше миллиона рублей.

В СК РФ отметили, что обвиняемая дала признательные показания, а также заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

До этого, в августе, сообщалось об аресте главы «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищении из федерального бюджета в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд министерства обороны. По данным следователей, общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн руб.

По делу проходит также топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов. По версии следствия, «Русь» поставляла министерству обороны РФ товары, намеренно завышая их реальную стоимость.

Ранее экс-топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке.

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