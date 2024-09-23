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Суд Москвы продлил арест главе «Военторга»

ТАСС: суд Москвы продлил арест главе «Военторга» Павлову до 30 декабря

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство правоохранителей и продлил срок содержания под стражей главе «Военторга» Владимиру Павлову, который обвиняется в хищении при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей Павлову до 30 декабря», — сказала судья.

В августе Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении государственных контрактов.

До этого Мещанский суд заключил под стражу руководителя «Военторга» до 30 сентября.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении из федерального бюджета в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд министерства обороны. По данным следователей, общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн руб. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что в деле Павлова имеются и другие фигуранты. Сам Павлов не признает вину по делу о хищениях.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.

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