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В Москве арестовали фигуранта дела о мошеннических действиях АО «Военторг»

Суд в Москве арестовал топ-менеджера фабрики «Русь» в рамках дела АО «Военторг»

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения топ-менеджеру Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрию Громову, который стал фигурантом дела о мошеннических действиях АО «Военторг». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следователи установили, что «Русь» совместно с другими юридическими лицами совершала аферы во время исполнения государственных контрактов. Швейная фабрика поставляла министерству обороны РФ товары, намеренно завышая их реальную стоимость. В результате ведомству был причинен ущерб в особо крупном размере.

«Постановлением <...> суда <...> удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в отношении <...> Громова Дмитрия Владимировича. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что фигурант будет находиться в СИЗО до 30 декабря 2024 года.

23 сентября Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей главе АО «Военторг» Владимиру Павлову. Его оставили в следственном изоляторе до 30 декабря текущего года.

По информации следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель и сотрудники АО «Военторг» совместно с другими участниками мошеннической схемы в рамках исполнения государственных контрактов поставили министерству обороны РФ товары общей стоимостью 625 млн рублей. Их цена была завышена на 400 млн рублей, но Павлов отказался признать свою вину.

Ранее в РФ арестовали бывшего управляющего столовыми «Военторг-Восток» Рамазана Саидова по подозрению в краже продуктов.

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