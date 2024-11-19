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Экс-топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке

Суд в Москве избрал меру пресечения бывшим топ-менеджерам «Европлана»

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Shutterstock

Басманный суд Москвы избрал меры пресечения в виде запрета на определенные действия в отношении Александра Михайлова, который ранее занимал должность генерального директора компании «Европлан сервис», и Дмитрия Долгих, ранее занимавшего должность директора по инвестициям в «Европлане». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, бывшим топ-менеджерам вменяется манипулирование рынком, совершенное организованной группой. По соответствующей статье УК РФ предусматривается наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Летом текущего года Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» ее бывшими топ-менеджерами. В результате их действий был причинен ущерб на сумму не менее 31 млн рублей.

По данным Центробанка, сделки совершались с 22 апреля по 6 мая 2022 года по предварительному сговору бывшим гендиректором компании «Европлан сервис» Александром Михайловым и его супругой, а также экс-директором по инвестициям «Европлана» Дмитрием Долгих.

В июне текущего года главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования акциями СПБ Биржи. По данным РБК, причиной стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи, которое в ноябре прошлого года привело к серьезному обвалу цен на акции площадки.

Ранее главу криптовалютной компании из России задержали в Португалии.

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