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В Кремле рассказали, лидеров каких стран не пригласят на парад в честь 80-летия Победы

Песков: лидеров недружественных стран не пригласят на парад к 80-летию Победы

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ», — сказал он на полях Восточного экономического форума.

По словам Пескова, перед церемонией парада состоится неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

3 сентября президент России Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха в Москву на празднования по случаю 80-летия Победы. Российский лидер отметил, что в РФ помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году.

19 августа Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил, что РФ и Азербайджан будут широко праздновать 80-летие Победы в ВОВ.

20 июня Путин пригласил на парад в честь 80-летия Победы президента Вьетнама То Лама.

До этого Путин учредил юбилейную медаль в честь 80-летия со дня победы в ВОВ.

Ранее Путин прокомментировал решение не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии.

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