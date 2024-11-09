В России признали отягчающим фактором совершение преступления нелегалом

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому статус нелегального мигранта признан отягчающим фактором при совершении преступления. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, первая часть статьи 63 Уголовного кодекса России, содержащая список отягчающих факторов, дополнена новым пунктом. Если факт незаконной миграции будет выявлен, то совершившему преступление грозит более суровое наказание.

Теперь перечень отягчающих факторов содержит 20 пунктов, среди которых рецидив преступлений, наступление тяжких последствий, совершение преступления с использованием оружия и другие. Закон вступит в силу в день его официального опубликования.

До этого Путин подписал закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Процедуру теперь могут проводить только госучреждения, включенные в установленный правительством России перечень.

Ранее Путин высказался о ситуации с мигрантами.