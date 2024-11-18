Москвича заподозрили в поджоге квартиры с женой внутри

Москвича заподозрили в умышленном поджоге квартиры, в которой находилась его жена, пишет Baza.

Речь идет о пожаре, произошедшем вечером 14 ноября в многоэтажке на Ленинском проспекте. Спасатели несколько часов боролись с огнем в квартире на 13-м этаже, но было уже поздно. Внутри они нашли женщину без признаков жизни, ее 12-летний сын сильно надышался угарным газом. Внутри помещения в момент возгорания находился муж потерпевшей, который смог вывести ребенка из квартиры.

Теперь правоохранители считают его главным подозреваемым. По версии следствия, перед инцидентом женщина ругала сына, что не понравилось его отцу. Затем он якобы решил отомстить жене, закрыл ее на балконе, взял горючую жидкость, облил детские игрушки и поджег. Обвинения мужчине еще не предъявили.

До этого сообщалось, что в результате пожара в жилом доме на западе Москвы не выжил один человек. В ГСУ СК России по городу Москве также уточнили, что одному ребенку потребовалась госпитализация, у него выявили признаки отравления продуктами горения.

Ранее в московском отеле неизвестный устроил пожар в номере гостьи.