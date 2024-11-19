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Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области

Федоров: в Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

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Запорожская областная военная администрация

В ночь на 19 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе произошло не менее 458 взрывов.

По его словам, поступила информация о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

17 ноября глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что под удар попал объект критической инфраструктуры на Прикарпатье.

В этот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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