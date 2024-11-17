В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что под удар попал объект критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Она сообщила, что в области получил повреждения жилой дом в одной из общин. По ее словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, спасательные службы работают на месте.

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило о поражении аэродрома во Львовской области Украины.