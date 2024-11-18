Губернатор Вологодской области пообещал «больно ударить» по алкомаркетам в регионе

Введенные властями Вологодской области ограничения «больно ударят» по алкомаркетам «Красное & Белое» и «Бристоль». Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, власти ввели ограничения, чтобы жители Вологодской области «прекратили спиваться». В регионе собираются разрешить продавать алкоголь в магазинах в период с 12:00 до 14:00. Филимонов отметил, что это самые неудобные часы, так как люди в это время обычно работают или учатся.

«Также не смогут торговать алкоголем магазины в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые», — подчеркнул он.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области намерены резко ограничить продажу алкоголя на территории региона. В случае, если законопроект будет принят местной думой, жители смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, по выходным и праздничным дням — без изменений, как раньше. Однако в некоторые праздники продажу спиртного запретят полностью. Например, 1 сентября, в День российского студенчества, 1 Мая, в День защиты детей и День России.

Губернатор Вологодской области назвал законопроект «абсолютно взвешенным» и пояснил, что в случае поддержки региональной думы он вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее вологодский губернатор объяснил массовые увольнения чиновников.