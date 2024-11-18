«Работали умиротворенно»: вологодский губернатор объяснил массовые увольнения чиновников

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил в интервью «Коммерсанту» массовую отставку региональных чиновников.

«Не соответствовали нашим критериям: мыслили, работали по-старому, в старой системе координат, умиротворенно», — сказал он.

По его словам, в отставках нет «ничего личного».

«Никакой предвзятости. Только KPI, сухая оценка, прагматика», — сказал Филимонов.

Губернатор также не согласился с тем, что его кадровая политика резкая.

С октября 2023 года, когда Филимонов возглавил регион, должностей лишились спикер законодательного собрания, мэр Вологды, замглавы региона, несколько муниципальных глав и другие.

7 ноября Филимонов рассказал, что 43 чиновника региона провалили экзамен по русскому языку. По словам губернатора, он поручил разработать план по повышению грамотности государственных служащих. В местных изданиях сообщали, что некоторые чиновники написали в диктанте «смотреца», а порядка 59 сотрудников получили тройки за работу.

Ранее губернатор Вологодской области объяснил необходимость «сухого закона» в регионе.