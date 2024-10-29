В Вологодской области резко ограничат продажу алкоголя в будни

Власти Вологодской области ограничат продажу алкоголя по будням и праздничным дням. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области.

Соответствующее предложение выдвинул губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он записал видеообращение, в котором отметил, что решение ограничить продажу алкоголя вынужденное и необходимое.

С момента принятия закона жители региона смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, а также по выходным и праздничным дням. К последним относятся новогодние каникулы, День защитника отечества, 8 Марта и День Победы. Покупать алкоголь в обычном режиме можно будет в ресторанах, барах и гостиницах.

В некоторые праздники продажу спиртного запретят полностью. Например, 1 сентября, День российского студенчества, 1 Мая, День защиты детей и День России.

Кроме того, спиртное не будут продавать в день последнего звонка и день выдачи аттестатов. Соответствующие правовые акты будут публиковать за 10 суток до наступления этих дней.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Изначально проект подразумевал ограничение продажи алкоголя и в новогодние праздники, однако впоследствии запрет был снят.

Ранее в Госдуме предложили приостанавливать работу магазина при незаконной продаже алкоголя.