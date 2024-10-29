Губернатор Вологодской области объяснил необходимость «сухого закона» в регионе

Вводимые в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя необходимы для того, чтобы спасти население области от тотального сокращения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Филимонов пояснил, что в области идет подготовка регионального законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. С понедельника по пятницу продажа спиртного будет осуществляться с 12 до 14 часов дня, а в выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. Это решение он назвал «абсолютно взвешенным» и указал, что в случае поддержки региональной Думы оно вступит в силу с марта 2025 года.

«Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам — это целый муниципалитет», — написал Филимонов.

По словам губернатора, за год рост заболеваемости алкоголизмом в Вологодской области вырос на 30%. Большая часть регистрируемых тяжелых заболеваний связана с алкоголем — это панкреатит, цирроз печени, кардиомиопатия и прочие подобные недуги. Сюда же он добавил пьяное вождение, бытовые нетрезвые конфликты и прочие происшествия с тяжкими последствиями.

«В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более, чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые «наливайки», спаивающие людей в ночное время», — написал Филимонов.

В ресторанах, барах и гостиницах возможность свободно приобретать алкогольную продукцию сохранится.

25 октября в правительстве Вологодской области сочли ошибкой публикацию проекта «сухого закона» и заявили, что документ не отражает позицию местных властей.

Ранее в Минздраве заявили о необходимости антиалкогольных мер в России.