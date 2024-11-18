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Во Франции аукционный дом отказался отменять сделку по продаже украденного указа Петра II

Дом Aguttes отказался отменять сделку по продаже украденного указа Петра II

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Wikimedia Commons

Французский аукционный дом Aguttes, который ранее продал украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) оригинальный указ императора Петра II, отказался отменять сделку. Об этом сообщили РИА Новости в Aguttes.

«Оснований для отмены продажи нет и дело закрыто», — сказала агентству директор отдела книг, рукописей и ценных документов в аукционном доме Софи Перрин.

Аукцион по продаже указа Петра II от 9 сентября 1727 года «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» был проведен аукционным домом Aguttes на прошлой неделе. До того документ был украден из РГВИА и заменен муляжом. Обнародование этой информации и обращение в полицию не помешало Aguttes продать лот за $3120.

5 ноября посольстве России в Париже сообщили, что дипломаты находятся в контакте с аукционным домом и предпринимают необходимые шаги для аннулирования сделки и возвращения документа в военно-исторический архив.

18 октября сообщалось, что полиция Италии вернула в Россию виолончель, украденную в 1990-х из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов

Ранее рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму.

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