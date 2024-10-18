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Украденную почти 30 лет назад в России виолончель XVII века нашли в Италии

Полиция Италии вернула МВД России украденную в 90-х виолончель XVII века

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МВД России

Полиция Италии вернула в Россию, украденную в 90-х виолончель из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Речь идет об инструменте XVII века, который создал итальянский мастер Джованни Батиста Роджери, ученик Николо Амати. Виолончель принадлежала Российскому национальному музею музыки. Ее украли в 1995 году, когда инструмент передали во временное пользование одному из музыкантов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере», — подчеркнула Волк.

Представитель МВД РФ отметила, что предмет также был внесен в информационную базу похищенных культурных ценностей Интерпола. В 2018 году виолончель заметили во Франции: ее выставили на аукцион, но затем сняли с торгов. Потом национальное центральное бюро Интерпола МВД России выяснило, что инструмент перевезли в Италию, где его уже изъяли местные сотрудники полиции.

В начале сентября в Италии нашли знаменитый портрет хмурого Уинстона Черчилля, украденный из отеля в Оттаве. В правоохранительных органах сообщили, что вора также поймали.

Ранее сообщалось, что в комедийной драме «Анора» предсказали высокие шансы на получение «Оскара» за лучший фильм.

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