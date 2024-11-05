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Россия добивается отмены продажи на аукционе украденного указа Петра II

Посольство РФ во Франции добивается отмены продажи на аукционе указа Петра II

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Wikimedia Commons

Россия добивается отмены продажи оригинала указа императора Петра II на аукционе в Париже. Документ был украден в архиве и заменен муляжом, сообщает РИА Новости.

Аукцион по продаже указа Петра II от 9 сентября 1727 года «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» был проведен аукционным домом Aguttes на прошлой неделе. До того документ был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и заменен муляжом. Несмотря на обнародование этой информации и обращение в полицию, лот не был снят с продажи.

Финальная цена лота составила $3120.

В посольстве России в Париже РИА Новости сообщили, что дипломаты находятся в контакте с аукционным домом Aguttes и предпринимают необходимые шаги для аннулирования сделки и возвращения документа в военно-исторический архив.

18 октября сообщалось, что полиция Италии вернула в Россию виолончель, украденную в 1990-х из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Инструмент XVII века создал итальянский мастер Джованни Батиста Роджери, ученик Николо Амати. В 2018 году виолончель заметили во Франции: ее выставили на аукцион, но затем сняли с торгов. Потом национальное центральное бюро Интерпола МВД России выяснило, что инструмент перевезли в Италию, где его уже изъяли местные сотрудники полиции.

Ранее рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму.

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