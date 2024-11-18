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Прокуратура отозвала иски к Невзорову по участкам в Петербурге

Петербургский суд прекратил производство по искам против Александра Невзорова

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Александр Невзоров/YouTube

Приморский районный суд Санкт-Петербурга закрыл производство по трем искам от прокуратуры к журналисту Александру Невзорову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«Два иска были об истребовании имущества из чужого незаконного владения и признании права собственности. Один иск о признании права собственности отсутствующим. Производство прекращено в связи с отказом истца от исков», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, речь идет о земельных участках в поселке Лисий Нос, принадлежавших Невзорову, но летом перешедших в собственность государства. Иски были отозваны, так как требование прокуратуры об изъятии участков было удовлетворено.

В июле Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

Невзоров уехал из РФ после начала СВО, последовательно и резко выступает против российской власти и поддерживает Киев. В его канале можно найти посты, где Невзоров называет Москву «столицей орков» и предлагает всем россиянам «до дна испить чашу диктатуры». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее известного рэпера оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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