Noize MC оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев), оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Накануне Алексеев поднял гонорар за новогодние корпоративы. Теперь он просит за концерт не €37 тысяч, а €50 тысяч — около 5 млн рублей, часть гонорара артист требует в рублях.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.