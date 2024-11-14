Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Noize MC оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей

close
Юзефович/YouTube

Рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев), оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Суд признал Алексеева Ивана Александровича виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Накануне Алексеев поднял гонорар за новогодние корпоративы. Теперь он просит за концерт не €37 тысяч, а €50 тысяч — около 5 млн рублей, часть гонорара артист требует в рублях.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами