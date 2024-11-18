Воюющих за ВСУ двух американцев внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

Американские наемники Бернард Ребар и Деррик Бейлс включены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на официальном сайте Росфинмониторинга.

Соответствующие извинения были внесены в перечень ведомства 18 ноября.

17 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина США Дэниэла Бернарда Ребара, участвующего в боевых действиях на стороне Украины. По информации ведомства, мужчина вместе с солдатами ВСУ вторгся в Курскую область и совершил на ее территории ряд военных преступлений. В том числе он покушался на мирных жителей.

Другой включенный в список военный Бейлс проходил по статье о «совершении террористического акта» и «наемничестве». Сообщалось, что наемник, действуя с представителями ВСУ, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с применением взрывных устройств и военной техники, в конце августа незаконно вторгся в Курскую область.

Ранее воюющего за ВСУ новозеландца внесли в перечень террористов.