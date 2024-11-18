Экс-начальник ГУР Украины внесен в список террористов и экстремистов в РФ

Бывшего начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу внесли в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

»Бурба Василий Васильевич, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины», — говорится в тексте.

25 октября Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу (2016–2010 годы) и бывшего заместителя председателя Главного управления разведки украинского Минобороны И. Разинкова (2014–2016 годы) в преступлениях в Донбассе. Как сообщили в Следственном комитете, Бурба и Разинков играли ключевую роль в так называемой «антитеррористической операции в Донбассе». Их действия привели к обстрелам украинскими военными населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее суд приговорил к 7 годам колонии воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии.