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Украинского полковника Качура внесли в российский перечень террористов

Полковник ВСУ Качур внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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CC BY-SA 4.0/Andriy-bezruk

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Качур внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Качур Роман Владимирович, 25.09.1984 года рождения, село Викториновка Бурынского района Сумской области УССР», — следует из перечня.

Качур родился в Сумах. В 2005 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии.

В 2014-2018 годах служил начальником артиллерии 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. С марта 2018 года является командиром 55-й артиллерийской бригады «Запорожская сечь». Согласно открытым данным, в настоящее время служит в ВСУ в звании полковника. Удостоен награды «Герой Украины».

Незадолго до этого Росфинмониторинг внес воюющего на стороне украинских войск гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана в перечень экстремистов и террористов.

В сентябре сообщалось, что в отношении новозеландца возбудили уголовное дело. Как заявили в Следственном комитете РФ, военнослужащий незаконно пересек границу России с оружием и взрывными устройствами.

Кроме того, О'Брайан публиковал угрозы российским журналистам и предлагал им «одеваться как солдатам», чтобы их можно было устранять, как военных.

Ранее в Петербурге задержали помощника военкома и его жену за «мертвые души» на СВО.

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