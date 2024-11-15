В Петербурге задержали помощника военкома и его жену за «мертвые души» на СВО

Полиция Санкт-Петербурга задержала 51-летнего помощника военного комиссара и его 38-летнюю жену по делу о мошеннической схеме, заключавшейся в трудоустройстве «мертвых душ» и подписании от их имени контрактов с Минобороны РФ. Подробности сообщил Telegram-канал регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, граждан устраивали на работу в энергосбытовую компанию через знакомую сотрудницу отдела кадров. После этого от лица «мертвых душ» заключались контракты о прохождении службы и участии в СВО.

«В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — говорится в сообщении МВД.

Полицейским удалось установить двух фиктивно трудоустроенных «контрактников», а суммарный ущерб бюджету от действий петербуржцев превысил 1 млн рублей. При этом предполагается, что таких незаконно трудоустроенных может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось об случае в Подмосковье, где 67-летняя женщина отдала мошенникам почти все деньги, которые получила за сына, сгинувшего на СВО. Преступники представлялись якобы сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая пожилую россиянку перевести средства на «безопасный счет» под предлогом их сохранения.

Ранее стало известно, что в Уфе мужчина отдал мошеннику 1,3 млн рублей из-за сна о призыве на СВО.