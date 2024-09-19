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Воюющий за ВСУ инструктор из Новой Зеландии публиковал угрозы российским журналистам

Воюющий за ВСУ наемник О'Брайан опубликовал угрозы российским журналистам

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Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам, сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что также наемник публиковал в соцсетях видео, на которых показаны кадры ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В одном из своих заявлений О'Брайан писал, что российские журналисты не носят опознавательных знаков «пресса», в их одежде нет никаких отличий. Он предложил представителям СМИ одеваться как солдаты, чтобы «их можно было устранять как военных».

Накануне Следственный комитет России возбудил дело в отношении наемника О'Брайана, участвовавшего в боях в Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что военный незаконно пересек границу России с оружием и взрывными устройствами. На территории региона наемник «для устрашения населения совершал расправы и покушения».

О'Брайана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о покушении, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении.

Ранее воевавшего за ВСУ наемника из Алжира заочно приговорили и объявили в розыск в России.

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