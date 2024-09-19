Воюющий за ВСУ инструктор из Новой Зеландии публиковал угрозы российским журналистам

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам, сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что также наемник публиковал в соцсетях видео, на которых показаны кадры ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В одном из своих заявлений О'Брайан писал, что российские журналисты не носят опознавательных знаков «пресса», в их одежде нет никаких отличий. Он предложил представителям СМИ одеваться как солдаты, чтобы «их можно было устранять как военных».

Накануне Следственный комитет России возбудил дело в отношении наемника О'Брайана, участвовавшего в боях в Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что военный незаконно пересек границу России с оружием и взрывными устройствами. На территории региона наемник «для устрашения населения совершал расправы и покушения».

О'Брайана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о покушении, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении.

Ранее воевавшего за ВСУ наемника из Алжира заочно приговорили и объявили в розыск в России.