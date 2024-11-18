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Осквернивших мемориал участникам СВО приговорили к колонии в Москве

Суд в Москве отправил в колонию мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО

Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Голиков Даниил Валерьевич, Козловский Андрей Владимирович признаны виновными. Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 и 3 года соответственно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимых обвинили по статье об уничтожении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память защитников Отечества или его интересов, а также вандализме.

В ходе расследования выяснилось, что в марте фигуранты дела осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации в центре Москвы.

До этого в Москве иностранцы облили памятник защитникам Отечества белой жидкостью. О произошедшем правоохранители узнали во время мониторинга СМИ. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

7 ноября прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии Кристса Анцанса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в Иркутской области мигрант осквернил Мемориал Славы.

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