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В Москве иностранцы облили памятник защитникам Отечества белой жидкостью

В Москве иностранцев задержали за осквернение памятника защитникам Отечества

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Москве двоих граждан Таджикистана подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем правоохранители узнали во время мониторинга СМИ. По версии следователей, группа молодых людей облила белой жидкостью один из монументов города, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.

В результате полицейские задержали двоих иностранцев. Возбуждено уголовное дело.

«В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел, где следователи приступят к их допросу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить и задержать других подозреваемых. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого в Барнауле художница забралась на памятник танку времен Великой Отечественной войны и нанесла на него красную краску. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Ранее в Иркутской области мигрант осквернил Мемориал Славы.

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